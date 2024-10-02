İsrail Askeri Lübnan'da Öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Pazartesi gece saatlerinde Lübnan'a "Kuzey Okları" adlı kara harekatının başladığını resmen duyurmuştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u havadan vurmaya devam eden İsrail, kara harekatında ilk can kaybını verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu. Egoz Komando Birliğinde takım komutanı olarak görev alan Oster'in 22 yaşında olduğu açıklandı.

IDF, Oster'in Lübnan'ın güneyindeki köylerde Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğünü bildirdi. - TEL AVİV