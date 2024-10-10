İsrail'de Askeri Kaybı 12'ye Yükseldi

3.Sayfa

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğünü belirtirken, bölgede hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki yıkım günden güne daha da korkutucu seviyelere ulaşıyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve sınır bölgesinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuna karşılık verirken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Alon Tugayı 5030. Taburu'ndan Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bir başka askerin de aynı çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ganizate'nin ölümüyle birlikte Lübnan'da ve sınırda yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi - TEL AVİV