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İsrail'de çatışmalarda 2 asker daha öldü - Son Dakika
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İsrail'de çatışmalarda 2 asker daha öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi.

İsrail\'de çatışmalarda 2 asker daha öldü
18.12.2023 - 20:43,
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail Gazze Şeridi'nde asker kaybetmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yarin Gahali'nin Gazze'nin güneyinde ve 33 yaşındaki Netanel Silberg'in Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 129'a yükselmiş oldu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de çatışmalarda 2 asker daha öldü - Son Dakika


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