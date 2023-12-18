İsrail\'de çatışmalarda 2 asker daha öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail Gazze Şeridi'nde asker kaybetmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yarin Gahali'nin Gazze'nin güneyinde ve 33 yaşındaki Netanel Silberg'in Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 129'a yükselmiş oldu. - TEL AVİV