İsrail'den İran'a Dikkat Uyarısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel füze saldırısının "geniş çaplı" olmasını beklediklerini açıkladı.

İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel füze saldırısına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, söz konusu saldırının "geniş çaplı" olmasını beklediklerini açıkladı. Hagari, "Tehdidi ciddiyetle takip ediyoruz. Halktan ordunun talimatlarına uymanızı istiyoruz. İran'dan gelecek ateşin kapsamı geniş çaplı olabilir. Siren çaldığında korunaklı bir alana girmeniz ve biz aksini bildirene kadar orada kalmanız isteniyor" dedi. - TEL AVİV