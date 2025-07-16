İsrail'den Şam'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na art arda saldırılar düzenlerken, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Suriye hükümetine bağlı binalara yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na öğle saatlerinde düzenlediği hava saldırısının ardından art arda yeni saldırılar düzenledi. Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanalı Syria TV ile Katar merkezli Al Jazeera ve Suudi Al Arabia televizyonlarının canlı yayını sırasında kameralara yansıdı. İsrail savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'daki saldırılarında 9 kişinin yaralandığını bildirirken, Suriye hükümetinden saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Dürzilere saldıran güçler tamamen geri çekilene kadar etkili operasyonlarına devam edecek"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yoğun bombardıman öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şam'daki uyarılar sona erdi, şimdi acı darbeler gelecek. IDF, Süveyda'da Dürzilere saldıran güçler tamamen geri çekilene kadar etkili operasyonlarına devam edecek. İsrail'deki Dürzi kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerinizi koruyacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne güvenebilirsiniz. Başbakan Netanyahu ve ben, Savunma Bakanı olarak taahhütte bulunduk ve bu taahhüdümüzü yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - ŞAM