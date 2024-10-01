İsrail'e 180 Füze Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'e 180 Füze Saldırısı

İsrail, İran'ın 180 balistik füze fırlattığını, çoğunun hava savunmasıyla önlendiğini açıkladı.

01.10.2024 22:28
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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e 180 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 180 balistik füze fırlattığını açıklayarak, füzelerinin büyük bir kısmının" hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini aktardı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini ve geçen yıl olduğu gibi bu gece de Orta Doğu'da güçlü bir şekilde vurmaya devam edeceğini" söyledi.

Hagari, "İsrail ve ABD hava savunma sistemleri etkin bir şekilde çalıştı. Tespit ve önleme konusunda yakın bir işbirliği vardı. Saldırının etkisini hala araştırıyoruz ve düşmana tüm bilgileri vermek istemiyoruz. İran bu gece ciddi bir eylem gerçekleştirdi ve Orta Doğu'yu bir gerilime itiyor. Siyasi kademenin yönlendirmesi doğrultusunda, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz. Bu geceki saldırının sonuçları olacaktır" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e 180 Füze Saldırısı - Son Dakika

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