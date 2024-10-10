İsrail'e 40 Roket Saldırısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Hizbullah noktalarından İsrail'in kuzeyine 40 roket fırlatıldığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ederken, Hizbullah Hareketi bu saldırılara karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah noktalarından İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket fırlatıldığı belirtildi. Roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtilirken, bazı roketlerin ise bölgede hasara yol açtığı aktarıldı.

Kiryat Shmona ve Yukarı Celile bölgeleri ile Margaliot köyünde yüksek sesli patlamaların duyulduğu bildirildi. - TEL AVİV