İsrail'e Füze Saldırısı Önlendi - Son Dakika
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İsrail'e Füze Saldırısı Önlendi

İsrail\'e Füze Saldırısı Önlendi

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan balistik füzenin başarıyla önlendiğini açıkladı.

31.12.2024 03:47
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde önlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi. Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e Füze Saldırısı Önlendi - Son Dakika

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