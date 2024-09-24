İsrail'e Lübnan'dan 65 Roket Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'e Lübnan'dan 65 Roket Saldırısı

İsrail\'e Lübnan\'dan 65 Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'e 65 roket atıldı, biri düşerken sağlık görevlisi hafif yaralandı.

24.09.2024 11:57
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İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'dan 65 roket atıldığını duyurdu. Roketlerden birinin düştüğü anlar araç kamerasına yansıdı.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 65 roket ateşlendiği bildirildi.

Yerel saatle 07.43'te Hayfa'nın doğusuna 10 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı. Sağlık görevlileri, engellenen bir roketten düşen şarapnel parçası nedeniyle 58 yaşındaki 1 kadının hafif yaralandığını aktardı.

Yerel saatle 09.36'da Jezreel Vadisi'ne (Emir Vadisi) 5 roket fırlatıldığı, roketlerden bazılarının engellendiği, geri kalanının açık araziye düştüğü, yaralanan olmadığı ifade edildi. Saat 09.42'de ise Kiryat Shmona'nın 50 roketle hedef alındığı, roketlerden bir kısmının engellendiği, diğerlerinin ise şehre isabet ettiği ve hasara yol açtığı ancak yaralanan olmadığı kaydedildi.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Aşağı Celile'den siren sesleri yükseldi.

Roketin düştüğü an kameraya yansıdı

Lübnan'dan atılan bir roketin 07.43 sıralarında İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile'de yer alan Tamra ile Kabul şehri arasındaki yola düştüğü anlar, bir araç kamerasına yansıdı. Saldırıda yaralanan olmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'e Lübnan'dan 65 Roket Saldırısı - Son Dakika

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