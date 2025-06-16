İsrail Farabi Hastanesine Saldırdı

İsrail'in Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesini vurduğu ve hastanenin çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail'in Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesini vurduğu açıklandı. Yerel saatle 09.00 sıralarında Farabi Hastanesi ve Tıp Merkezi ile çevresindeki binalara bir füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonrasında Farabi Hastanesi'nin çeşitli bölümlerinde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kentte çok sayıda patlama meydana geldiği ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği kaydedildi. - TAHRAN