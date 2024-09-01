İsrail Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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İsrail Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Esir yakınları, Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto gösterileri düzenliyor.

01.09.2024 10:20
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İsrail tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan 6 esirin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. IDF Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, dün Refah şehrinde çatışmalar sırasında bir tünelde bulunan Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi. Hagari, ilk tahminlere göre esirlerin bulunmalarından kısa bir süre önce öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, 27 Ağustos'ta 52 yaşındaki Qaid Farhan al-Qadi adlı İsrailli esiri düzenlendiği operasyonla kurtarmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan al-Qadi, İsrail güçleri tarafından 7 Ekim'den bu yana kurtarılan 8'inci esir olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, rehinelerin iadesi konusunda Hamas'la bir anlaşma sağlayamadığı için onları ölüme terk etmekle suçlanıyor.

İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto gösterileri düzenliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 esirin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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