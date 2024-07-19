İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Yemen'den İHA ile saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Yemen'den İHA ile saldırı: 1 ölü

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir binaya isabet ederek 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı doğruladı. Yemen'den fırlatılan bir İran yapımı İHA'nın Tel Aviv'in merkezindeki bir binaya isabet etmesi sonucu en az 1 sivil hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı saldırıya karşılık verileceğini belirtti.

19.07.2024 13:56
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İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir binaya isabet ederek 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı doğruladı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı, İsrail ordusu tarafından doğrulandı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "Yemen'den fırlatılan bir İran yapımı İHA'nın Tel Aviv'in merkezindeki bir binaya isabet etmesi, en az 1 sivilin ölümüne ve yaralanmalara yol açtı. İsraillileri teröre karşı her cephede daha iyi korumak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. İHA'nın binaya isabet ettiği anların görüntüsü de paylaşıldı.

"Uzun menzilli İran yapımı İHA"

IDF Sözcüsü Daniel Hagari ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yemen'den İsrail'e ulaşan İHA'nın deniz yönünden Tel Aviv'e doğru yol aldığını söyledi. Hagari, insansız hava aracının uzun menzilli İran yapımı Samad-3 tipi bir dron olduğunu aktardı.

"Saldırıya karşılık verilecek"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'e yönelik saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu IDF yetkilileriyle bir araya geldi. İsrail'in saldırıya karşılık vereceğini söyleyen Gallant, "Savunma teşkilatı, tüm savunma sistemlerini derhal güçlendirmek için çalışıyor. İsrail devletine zarar veren veya onu terörle hedef alan herkesle hesaplaşacağız" dedi.

Saldırıyı Husiler üstlenmişti

Tel Aviv gece saatlerinde İHA ile hedef alınmış, şiddetli patlama sesi duyulmuştu. İHA'nın bir binaya isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan ilk açıklamada, patlamanın bir "hava unsuru" nedeniyle meydana geldiği, hava unsurunun tespit edildiği, ancak "insan hatası" nedeniyle hava savunma sistemi tarafından düşürülemediği ifade edilmişti. Ülkenin hava savunma sistemlerinin "hava unsurunu" engellemek için neden etkinleştirilmediğinin belirleneceği aktarılmıştı.

Tel Aviv'i hedef alan hava saldırısını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Husilerin sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Husilerin Tel Aviv'e "radarlar tarafından tespit edilemeyen yeni bir İHA" ile saldırdığını, Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini belirtmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Yemen'den İHA ile saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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