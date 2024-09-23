İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'yi hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığı öne sürüldü. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun hava saldırısında Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'yi hedef aldığı iddia edildi. Adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Karaki'nin akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 274 kişi hayatını kaybetti, bin 24 kişi de yaralandı. - BEYRUT