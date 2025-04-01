İsrail'in Dahiyeh Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Dahiyeh Saldırısında 4 Ölü

İsrail\'in Dahiyeh Saldırısında 4 Ölü

İsrail, Lübnan'ın Dahiyeh bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin ölümüne neden oldu.

01.04.2025 15:32
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İsrail ordusunun Lübnan'ın Dahiyeh bölgesine düzenlediği hava saldırısında can kaybının 4'e yükseldiği belirtildi. İsrail, saldırıda Hizbullah yetkilisi Hasan Ali Mahmud Bdeir'in öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Hizbullah'la yapılan ateşkesi ikinci kez ihlal etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiyeh bölgesinde bir binayı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda öldürülenler arasında Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü mensubu Hassan Ali Mahmud Bdeir'in yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bdeir yakın zamanda Hamas ile iş birliği yaparak, İsrailli sivillere karşı önemli bir saldırının planlanması ve ilerletilmesinde onlara yardımcı oldu. Tehdidin aciliyeti göz önüne alındığında, Bdeir Mossad'ın yönlendirmesiyle İsrail Hava Kuvvetleri tarafından derhal vuruldu" denildi.

IDF tarafından saldırının ardından yapılan ilk açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir Hizbullah üyesinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. İsrail'in hedef aldığı binanın 3 katı kullanılamaz hale gelirken çok sayıda araç da hasar görmüştü.

İsrail ordusu, Cuma günü 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'u ilk kez vurmuş, Lübnan topraklarından 2 roket fırlatılmasına karşılık hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini söylemişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Dahiyeh Saldırısında 4 Ölü - Son Dakika

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