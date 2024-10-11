İsrail'in Hücumunda 2 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

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Lübnan Ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki bir karakola düzenlediği saldırıda 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'da saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail güçleri bugün ülkenin güneyinde bir karakolu vurdu. Lübnan Ordusu, saldırıda 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati karakol saldırısını kınarken, "İsrail'in Lübnan'a karşı işlediği bu ısrarlı suç, bugün toprağı korumak ve halkı savunmak için ulusal görevlerini yerine getiren cesur askerleri de esirgemedi" ifadelerini kullandı. - BEYRUT