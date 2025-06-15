İsrail, İran'a ait 100'den fazla İHA'yı engelledi

İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar hiçbir İHA'nın İsrail'i vurmadığını ileri sürdü. - TEL AVİV