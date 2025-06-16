İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı.
İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, İran'daki Üssü Vurdu - Son Dakika
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