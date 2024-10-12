İsrail, Nebatiye'deki Çarşıya Saldırdı

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İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'daki yoğun saldırılarına aralıksız devam ediyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının yaklaşık 1 saat önce Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenlediğini aktardı. Saldırının ardından alevler yükselirken, Lübnan askerlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Saldırının ardından ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - NEBATİYE