İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var - Son Dakika
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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

28.02.2024 19:04  Güncelleme: 19:06
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü var - Son Dakika
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