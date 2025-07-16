İsrail Sınırında Dürzi Gerginliği - Son Dakika
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İsrail Sınırında Dürzi Gerginliği

16.07.2025 15:32
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İsrail ordusu, Suriye'den geçmek isteyen Dürzilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail'e geçmeye çalışan yüzlerce Dürzi'ye göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sınır hattındaki güçlerini takviye ettiğini duyurdu.

Suriye'de Dürziler ile hükümete bağlı güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar bugün yeniden alevlendi. İsrail'in başkent Şam'a düzenlediği saldırının ardından Suriye'deki yüzlerce Dürzi, İsrail sınırına akın etti. İsrail ordusu, sınırı geçmek isteyen Dürzilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni bir değerlendirmenin ardından Suriye sınır hattındaki güçlerini takviye ettiğini duyurdu.

IDF'den sınırdaki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce IDF, Suriye topraklarından İsrail topraklarına sızmaya çalışan onlarca şüpheliyi tespit etti. IDF kuvvetleri, Sınır Polisi birlikleriyle iş birliği içinde ülke topraklarına sızmayı önlemek ve kalabalığı dağıtmak için faaliyet yürütüyor" denildi.

"Birkaç İsrail vatandaşı, sınır çitini aşarak Suriye topraklarına geçti"

Öte yandan, İsrail tarafından da çok sayıda Dürzi sınır bariyerini aşarak Suriye'ye girdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Birkaç İsrail vatandaşı, sınır çitini aşarak Suriye topraklarına geçti. IDF kuvvetleri, sınırı geçen vatandaşları güvenli şekilde geri getirmek için şu anda harekete geçmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

"Kuvvetler, çeşitli senaryolara hazırlıklı olarak gelişmeleri izlemeye devam ediyor"

Sınırda yaşanan olayların ciddi seviyede olduğu aktarılan açıklamada, "IDF, olayların cezai bir suç teşkil ettiğini ve hem halk hem de IDF kuvvetleri için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Kuvvetler, savunmaya ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olarak gelişmeleri izlemeye devam ediyor" vurgusu yapıldı.

Sınıra takviye edilen kuvvetlerin Sınır Polisi'ne ait 4 birlik, Askeri Polis ve eğitimdeki Golani Tugayı askerlerinden oluştuğu öğrebildi.

Netanyahu'dan sınırı geçmeye çalışan Dürzilere çağrı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli Dürzi kardeşlerim, Süveyda'daki durum, Suriye'nin güneybatısındaki durum çok ciddi. IDF, Hava Kuvvetleri ve diğer kuvvetler de harekete geçti. Kardeşimiz olan Dürzileri kurtarmak ve rejim çetelerini ortadan kaldırmak için harekete geçiyoruz. Şimdi sizden tek bir ricam var: Sizler İsrail vatandaşlarısınız. Lütfen sınırı geçmeyin. Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz; öldürülebilirsiniz, kaçırılabilirsiniz ve bu durum IDF'nin çabalarına zarar veriyor. Bu nedenle sizden rica ediyorum: Evlerinize dönün, IDF'nin görevini yapmasına izin verin" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

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