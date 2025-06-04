İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye\'ye bomba yağdırdı
04.06.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye\'ye bomba yağdırdı
Haber Videosu

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ilk kez Suriye'den roket atıldığını iddia ederek savaş uçaklarıyla ülkenin güneyini vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Suriye rejimi topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistin'deki katliamlarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'ye saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ilk kez Suriye'den roket atıldığı iddia edilerek, yanıt olarak Suriye'ye bir dizi saldırı düzenlendiği kaydedildi.

REJİME AİT SİLAHLARI VURDULAR

İlk olarak IDF topçu birliklerinin Suriye'nin güneyini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Suriye topraklarına yaptığı saldırıların ardından, son olarak savaş uçaklarıyla Suriye'nin güneyindeki rejime ait silahları vurdu" ifadelerine yer verildi.

"SURİYE REJİMİ ÜLKEDE YAŞANANLARDAN SORUMLUDUR"

Açıklamada, "Suriye rejimi, Suriye'de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" denildi.

KATZ ŞARA'YI HEDEF ALDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'den yapıldığı iddia edilen saldırılar konusunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'yı suçladı. "Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail'e yönelik her türlü tehdit ve saldırıdan doğrudan sorumlu tutuyoruz" diyen Katz, Suriye'yi "tam yanıt" vermekle tehdit etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Golan Tepeleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, İsrail, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Dünya liderimiz hani Suriye'yi kurtarmıştı yalanmış demek. 37 42 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Suriye sizde telavavi bombalayin gitsin 43 1 Yanıtla
  • koray seckiner:
    Biz hani Suriye almıştık varya Bizim Dünya Liderimiz! Ne hikmetse kendisi dut yemiş bul bul Trump geldiğinden beri İsrail ile ilgili bir lafı yok 22 18 Yanıtla
  • halil eles:
    Bu gidişle yakında şarayida öldürürler 13 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    ohh negzl para kazanalim brz 0 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci’den Aziz Yıldırım’a: Sen Fenerbahçe’nin kendisi değilsin Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum’dan olay sonrası ilk açıklama Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama
Trabzon’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ünlü model, doğum gününü bikinili fotoğraf paylaşarak kutladı Ünlü model, doğum gününü bikinili fotoğraf paylaşarak kutladı
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçti Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ vurgulu bayram mesajı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" vurgulu bayram mesajı
Kadın kılığına girdi, kan davalısını katletti Kadın kılığına girdi, kan davalısını katletti
Abdullah Çatlı’nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu Abdullah Çatlı'nın kızının paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye’nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Aslı Bekiroğlu, 9 Saatlik Ameliyat Sonrası ’Yaşıyorum Şükür’ Mesajı Verdi Aslı Bekiroğlu, 9 Saatlik Ameliyat Sonrası 'Yaşıyorum Şükür' Mesajı Verdi
100 milyon euro maaşa ’’Hayır’’ dedi 100 milyon euro maaşa ''Hayır'' dedi

08:24
CHP’li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçebilir
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
08:15
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet
07:32
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
14:32
İki kız kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
İki kız kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
14:32
Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
14:11
Marmaray’daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
13:47
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan canlı yayında yüzleşti
13:43
Cemil Tugay’la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
13:35
Eski halinden eser yok Ata Demirer’in zayıf hali gündem oldu
Eski halinden eser yok! Ata Demirer'in zayıf hali gündem oldu
13:30
İBB operasyonunda gözaltına alınan Aykut Erdoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı
İBB operasyonunda gözaltına alınan Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı
13:25
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 09:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.