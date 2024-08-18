İstanbul Avcılar'da Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı

İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezine gelen kadınlar, danışmadaki çalışanları oyalayarak tekerlekli sandalyeyi çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, daha önce de aynı yöntemle tekerlekli sandalye çalındığı öğrenildi.

18.08.2024 11:24
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İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezine gelen kadınlar, karışıklık çıkararak danışmadaki çalışanları oyaladı. Arkalarından gelen başka bir kadın ise girişte bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansırken, geçtiğimiz günlerde de yine aynı yöntemle tekerlekli sandalye çalındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup kadın, tıp merkezine kalabalık şekilde girerek sorular sormaya başladı. Kadınlar danışma bölümünde duran çalışanların önünü kapatırken, arkadan gelen başka bir kadın ise girişte duran tekerlekli sandalyeyi çaldı. Kısa süre sonra kadınlar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, çalışanlar güvenlik kameralarını izleyince yaşanan hırsızlığın farkına vardı. Aynı yöntem ile geçtiğimiz günlerde yine tekerlekli sandalyeleri çalınan sağlık merkezi çalışanları hırsızların yakalanmasını istedi. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlığı anlatan tıp merkezi çalışanı Mustafa Alper Tosunoğlu, "4-5 kişilik kadın grubu önce yolun karşısında toplanarak plan yapıyor, ardından danışmaya gelerek kafa karıştırıcı sorular soruyorlar. Daha sonra arkalarından başka bir kadın gelerek tekerlekli sandalyeyi çalıp kayıplara karışıyor. Daha önce de zaten böyle bir hırsızlık yaşamıştık, bu 2'nci tekerlekli sandalye hırsızlığı. Ne yapacaklarını ben de bilmiyorum, büyük ihtimalle 3-5 kuruşa satacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı - Son Dakika
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