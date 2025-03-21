İstanbul Barosu'nda Görev Sona Erdirildi - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nda Görev Sona Erdirildi

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Baro Başkanı Kaboğlu ve 10 üyesinin görevine son verdi.

21.03.2025 20:24
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 kişinin görevlerine son verilmesi ve yerine yeni yönetimin seçilmesi talebiyle açılan davanın duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 kişinin görevlerine son verilmesi ve yerine yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2. celsesi görülen duruşmada İstanbul 1. No'lu Barosu Başkanlığı avukatları, davalı İbrahim Özden Kabaoğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı ve Bengisu Kadı Çavdar katıldı. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı. Duruşmada avukatların savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, İstanbul 1. Nolu Barosu Yönetim Kurulu üyeleri olan davalıların, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır" maddesi gereğince görevlerine son verilmesine hükmedildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Aralık 2024'te İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edilmişti. İznin çıkmasının ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu'nda Görev Sona Erdirildi - Son Dakika

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