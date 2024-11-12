İstanbul'da 23 Fenomene Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul'da 23 Fenomene Yasadışı Bahis Soruşturması

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yapan 23 sanatçı ve fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

12.11.2024 14:14
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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz dahil 12 şüpheli tutuklanmıştı

Şüpheliler arasında yer alan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) F.E.N. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi

Yürütülen Soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar'ın sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 23 Fenomene Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika

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