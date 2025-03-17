İstanbul'da 4 Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı." - ANKARA