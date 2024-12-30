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İstanbul'da 8+1 taksi mağdurları eylem yaptı

İSTANBUL - UKOME toplantısında minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen araç sahipleri, mağdur olduklarını dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan UKOME toplantısı sonrasında daha önce minibüs olarak çalışan ve atıl duruma düşen bin 755 araç 8+1 taksiye çevrilmişti. Alınan bu karar sonrasında bu taksilere rağbet olmamış ve daha sonrasında alınan bir kararla bin 38 8+1 taksi normal taksiye çevrilmişti. Ancak geriye kalan 717 taksi sürücüsü mağdur oldu. Mağduriyetlerini defalarca dile getirmelerine rağmen seslerini İstanbul Büyükşehir Belediyesine duyuramayan 8+1 taksi esnafı çareyi Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Binasının önüne gelerek eylem yapmakta buldu. Toplanan taksiciler bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"İstanbul'da taksi sıkıntısı olmasına rağmen taksi yolcusuna da bir faydası yok"

Grup adına konuşan Alpaslan İkinci, "Bizler burada toplanmamızın sebebi 30.11.2022 UKOME toplantısında alınan bir kararla atıl duruma düşen minibüsler taksiye dönüşüm kararı alınmıştı. 30.11.2022 tarihinde taksiye dönüşüm kararı alındığı zaman burada görmüş olduğunuz esnafın tamamı çok umutlanmıştı. Yalnız Büyükşehir belediyesinin yanlış almış olduğu bir karar vardı, bu 30.11.2022 tarihinde alınan kararla normal 4+1 taksi yerine 8+1 taksi projesi hayata geçmişti. Biz o dönemde de itirazlarımızı yapmamıza rağmen belediyedeki bürokratlarımızla görüşerek bu mağduriyetten kurtulmak için serzenişte bulunduk. Defalarca UKOME toplantılarına gittik geldik sesimizi duyuramadık. 2022 15 Şubat tarihinde bir karar alındı. Burada bin 755 esnafın segment serbestliği kararı çıkarak bin 38 tanesi normal taksiye dönüşüm kararı alındı. Yine yanlış bir karar alındı. Çünkü burada bin 755 esnaf vardı bunların tamamı düşmemişti. Burada gördüğünüz esnaf 717 kişi 15 Şubat kararlarında 8+1'de kaldı Bundan dolayı yine mağduriyet çözülmedi. Esnaf burada toplandı yine bir hak arayışı şu anda alt komisyon toplantısı var. Alt gündem olarak İstanbul taksiciler odası başkanımız İstanbul minibüsçüler odası başkanımız alt gündem olarak bunu yazılı olarak verdi. Alt komisyon gündem maddelerini alındı şu anda bu toplantının sonucunu bekliyoruz ama şöyle bir durum var bugüne kadar çok UKOME toplantısı oldu bizler sesimizi duyurmaya çalıştıkça yetkililer bizi göz ardı etti. Bu problemin çözülmemesi için çaba sarf ettiler anket çalışması yaptılar halbuki anket çalışmasına gerek yok çünkü bu esnaf buradaysa, bu araçlar buradaysa anket çalışması apaçık bellidir çünkü, esnaf çalışsa Buraya gelmez gider sahada ekmeğini arar o yüzden hep beraber buradayız" diye konuştu.

İkinci, "Bizim hiçbir derdimiz yok tek istediğimiz 717 araca Segment serbestliği, araç alan almayan ayırt etmeksizin 8+1 aracı olanlar da almayanlarda yani esnafımızdan tamamına Segment serbestliği getirilmesidir. Segment serbestliğinden kastımız şudur, isteyen 4+1 küçük arabalar, isteyen 8+1 araba, isteyen turkuaz, isteyen lüks taksi olması için bu mücadele veriliyor. İnşallah bu mücadelenin sonucunu alacağız bununla alakalı mahkemelerde açtık. Mahkemelerimiz de ilk duruşması bu ay içinde yapıldı. Şu anda sonucunu bekliyoruz. Burada bulunan büyük taksiler 8+1 taksiler hem esnafın derdine derman olamamakla beraber artı olarak İstanbul'da taksi sıkıntısı olmasına rağmen taksi yolcusuna da bir faydası yok. Şu anda trafikte boşu boşuna trafiği işgal etmekte artı olarak şöyle bir durum daha var, bu araçların maliyetleri gerçekten çok fazla en büyük sıkıntımız da araçlara yolcu bulmak, yüzde 30 farklı olduğu için bu araçlara yolcu bulmak için aplikasyon sistemlerinden genelde yolcu buluyor. Bu araçlar aplikasyon sistemleri de %30'dan fazla komisyon aldığı için kazancımızın yüzde otuzuna aplikasyon firmalarına veriyoruz o yüzden bu esnaf mağdur tek derdi bu esnafın küçük taksiye 4+1 taksiye dönmesidir segment serbest gelmesidir" dedi.

"Şu anda İstanbul'da bir taksi sıkıntısı var deniliyor ama 8+1 taksi esnafının araçları kapılarda yatıyor"

Taksici Hayrettin Kurdalı, "8+1 Taksi esnafındanım arabalarımız çalışmıyor mağduruz. Buraya segment serbestliği için geldik. Araçlarımız iş yapmıyor maliyetler ağır, yolda vatandaşlar araçlarımıza binmiyor. Bizi küçük taksiye döndürsünler, isteyen 8+1'de kalsın isteyen küçük taksiye dönsün esnafın mağduriyeti giderilsin. Şu anda İstanbul'da bir taksi sıkıntısı var deniliyor ama 8+1 taksi esnafının araçları kapılarda yatıyor" gibi ifadeler kullandı.

"Biz bu işten çok zarar ediyoruz"

Konu ile ilgili konuşan bir esnaf, "Taksi esnafındanım bu araçları ilk alanlardanım. 60 bin euro borç yaparak aracımı aldım fakat şu anda iflas ettik aracımın değeri düştü. Belediyemizden istediğimiz tek şey bize segment serbestliği getirilsin isteyen alsın istemeyen almasın. Biz bu işten çok zarar ediyoruz belediyenin de bunu görmesini istiyoruz. Kazandığımız para araçlarımızın maliyetine yetmiyor çok büyük zarardayız" şeklinde konuştu.