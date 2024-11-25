İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ (33) cinayetleri araştırılırken, kendisine ait berber dükkanı da görüntülendi.
Aladağ'ın berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.
Katliamın yankıları sürerken Aladağ'ın işlettiği berber dükkanının önündeki "Adam gibi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti - Son Dakika
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