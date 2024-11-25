İstanbul'da Aile Katliamı: Görüntüler Ortaya Çıktı

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İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin Büyükçekmece'de, katliam yaptığı binadaki giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) cinayetleri işlediği Büyükçekmece'deki binaya giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Katilin araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği görüldü. Şahsın bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL