İstanbul\'da Anjiyo Soruşturması

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İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL