İstanbul'da çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da çatışma: 3 yaralı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, bir kişi ağır yaralandı. Olay, husumetli olan gruplar arasında telefonla başlayan tartışmanın sokakta çatışmaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Yabancı uyruklu bir şahıs ile taraflardan 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.07.2024 22:11
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İstanbul'da sokak ortasında iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı

Çatışma esnasında sokakta bulunan bir kişi ağır yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda o esnada caddede bulunan yabancı uyruklu bir şahıs ve taraflardan 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K. isimli şahıslar telefonla konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu. Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K.'yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti. Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K.'yi gören şahıslar ateş açtı. Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi. Y.K. hiç yara almazken saldırı maksatlı motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı. Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khaznı isimli şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.K.'nin ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduğunu ön gördüklerini belirtti. Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Khaznı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

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