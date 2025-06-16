İstanbul'da Çöp Daire İsyanı: Apartman Sakinleri Rahatsız - Son Dakika
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İstanbul'da Çöp Daire İsyanı: Apartman Sakinleri Rahatsız

İstanbul\'da Çöp Daire İsyanı: Apartman Sakinleri Rahatsız
16.06.2025 17:46  Güncelleme: 17:54
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İstanbul Eyüpsultan'da bir aile, yaşadığı daireyi çöp haline getirdi. Apartman sakinleri, kötü koku ve böceklerden şikayetçi oldu. Yetkililer duruma müdahale ederek evdeki çöpleri tahliye etti.

İstanbul Eyüpsultan'da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden yayılan kötü koku ve ortaya çıkan böcekler apartman sakinlerini isyan ettirdi. Ekipler, biriken çöpleri daireden çıkararak kamyonlarla tahliye etti.

Olay, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Açıkyüz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında 4 kişilik ailenin yaşadığı daire, temizlenmeyince çöp eve dönüştü. Apartman sakinleri yaklaşık 2 yıldır dairede biriken çöplerden, yayılan kötü kokudan ve artan böcek istilasından şikayetçiydi. Defalarca yapılan uyarılara rağmen sonuç alamayan komşular, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine icra memurları, polis ve belediye ekipleri eşliğinde daireye girildi. Evde biriken tonlarca çöp dışarı çıkarıldı. Kötü koku yayan atıklar saatlerce apartman önünde bekletildikten sonra kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

"Çöp daire yüzünden apartmanı böcekler bastı"

Çöp daire yüzünden mağdur olduklarını söyleyen Zinmet Yıldırım, "2 yıl önce başladı. Artık apartmanda kokular yükselmeye başladı. Böcekler çıkmaya başladı. Evini hiçbir şekilde temizlemiyorlardı. Çok pisti. Bina sakinleri olarak birçok kez kendisini uyardık. Böcekler artık duvarlardan bile çıkmaya başlamıştı. Binanın merdivenlerini ve evleri ilaçlattık. Ama hiçbir şekilde çözüm alamıyorduk. Kış olunca soğuktan dolayı böcekler azalıyordu. Yaz olunca böcekler tekrardan ortaya çıkıyordu. Biz de sürekli ev sahibinin aradık durumları belirttik. Ev sahibi kendisini mahkemeye verdiğini söyledi. Ancak ev şimdi boşaltılabildi" diye konuştu.

"Psikolojimiz çok bozuldu"

Olay nedeniyle apartman sakinlerinin büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Yıldırım konuşmasının devamında, "Kayınvalidesini de birçok kez aradık. Kayınvalidesi ne torunlarına ne de gelinine sahip çıkmıyor. Biz çok kez söyledik fakirlik ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Hiçbir şekilde kimseyi dinlemiyor. Kapının önünde, evin içerisinde ve yerlerde birçok pislik vardı. Bu duruma tüm bina sakinlerinin olarak şahit olduk. Biz bu durumu raporlu bir şekilde belediyeye ilettik. Şikayette bulunduk. Buraya geldiler çöp ev olduğunu belirten bir rapor tuttular ve bir kamyon çöp götürdüler. Bugün de çöplerin bir kısmı daha götürdüler. Bugün 2 tane çöp arabası ve bir tane de hurdacı arabası çöpleri götürmek için geldi. Aşağıda da hala çöpler duruyor. Artık burada yaşamıyorlar ev sahibinin dediğine göre daireyi tadilata sokup kendi oğlunu oturacakmış. Tabii ki hepimiz üzülüyoruz yokluk farklı bir şey. Apartman sakinleri olarak kendisine maddi manevi her şekilde yardım etmeye çalıştık. Kendisi temiz olsaydı ve kirasını düzenli bir şekilde ödeseydi bugün bu durumu yaşamak zorunda kalmayacaklardı. Psikolojimiz çok bozuldu. Binadakiler ile böceklere karşı nasıl bir önlem alabiliriz diye çok düşündük. Dış kapımın önünde böcek buluyordum. Eve misafirlerimiz geliyor ve biz utanıyorduk. Çok rezillik yaşadık ama çok şükür bitti. Bir kız bir erkek çocukları vardı ve bildiğim kadarıyla ilkokula gidiyorlardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Çöp Daire İsyanı: Apartman Sakinleri Rahatsız - Son Dakika

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