İstanbul'da DEAŞ'a Operasyon: 59 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ'a Operasyon: 59 Gözaltı

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DEAŞ'a para toplama amaçlı düzenlenen operasyonda 68 adreste 59 kişi gözaltına alındı.

24.02.2025 09:37
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 59 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne para toplanmasına ilişkin 68 adreste yapılan operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Zeynal P. adlı şüphelinin sorumluluğunda olan bir derginin yasa dışı toplantılar, dersler, sohbetler düzenlendiği tespit edildi.

Para toplandığı, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan örgüt üyelerinin yasa dışı olarak Türkiye'ye getirme arayışında olunduğu ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürütüldüğü de belirlendi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 68 adreste 63 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, elde edilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ile birlikte çok sayıda dijital materyale, örgütsel dokümanlara ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ'a Operasyon: 59 Gözaltı - Son Dakika

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