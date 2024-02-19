İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da DEAŞ terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 8 şüphelinin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

19.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:52
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün para gönderen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampında sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finans sağlayan 8 şüphelinin para gönderdiği belirledi. Şüphelinin adreslerini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 9 ilçede belirlenen adreslere yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ederken diğer şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para gönderen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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