İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da depremde hasar alan binaların tespit çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il genelinde binalarda hasar tespit çalışması yapmaya devam ediyor. Vatandaşların ihbarları üzerine ekipler binalarda çalışma yürütüyor.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler il genelinde hasar tespit ve tarama çalışması yapmaya devam ediyor. Vatandaşların ihbarları üzerine gidilen binalarda yapılan çalışmalarda, binaların güvenli olup olmadığı tespit ediliyor. Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bir binadaki vatandaşların binada oluşan çatlaklar üzerine yaptığı başvuru sonucunda ekipler inceleme yaptı. İncelemenin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Altan Özmen basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Altan Özmen, deprem sonrası binasından şüphelenen vatandaşların 112 acil çağrı merkezi üzerinden kendilerine ihbarda bulunabileceklerini belirterek, "Aynı zamanda 39 tane ilçemizde kurulmuş olan kriz koordinasyon merkezlerine müracaat edebilirler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat edebilirler. ilk gün itibariyle ihbarlar gelmeye başladı. Şu an itibariyle ihbarlar sürüyor. İhbar geldikten sonra hasar tespit ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz inşaat mühendislerimiz ve mimarlardan oluşmuş olan eğitimli arkadaşlarımız. Binaya geliyorlar. Binayı önceden dışarıdan inceliyorlar. Daha sonra binaya girilip girilemeyeceğine kanaat getiriyorlar. Binaya giriyorlar. Binamızda deprem kaynaklı İstanbul özelinde ona bakıyorlar. Bakarken de binamızdaki kolon, kriş ve perdelere öncelikle dikkat ediyoruz. Zemin kat, bodrum kat, birinci kat bizim için kritik katlarımız. Buradaki tüm taşıyıcı sistemi inceliyorlar. Eğer hasar varsa bu hasarın durumuna göre de binaya hasar derecesi veriyorlar. Eğer binamız az hasarlı ya da hasarsızsa bir problem yok. Binada oturmaya devam ediyorlar. Ufak tefek problemler varsa bunları uyarabiliyorlar. Ancak orta hasar veya üzeriyse acil boşaltılması gereken bir binaysa biz bunları boşaltıyoruz. İçine girilmesine izin vermiyoruz. Orta hasarlı binalarımız için vatandaşlarımız isterlerse yetkilendirilmiş kuruluşlara gidip binalarına performans analizi yaptırabiliyorlar. Binayı güçlendirme yoluna gidebiliyorlar. Güçlendirilemeyecekse ağır hasarlı statüsüne geçiyor. Akabinde yıkım süreci başlıyor" dedi.