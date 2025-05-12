İstanbul\'da Düğün Sonrası Silahlı Kavga

İstanbul Arnavutköy'de düğün sonrasında tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi silahla yaralanırken, cadde üzerinde bulunan 4 araç ise kurşun isabetleriyle hasar aldı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Genç Osman Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir düğün salonuna düğüne gelen 2 grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Birbiriyle kavga eden grup arasında silah patladı.

Cadde üzerinde silahlı kavga eden grup arasında bulunan 1 kişi isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakında bulunan bir tıp merkezine giden sağ kolundan yaralı olduğu öğrenilen A.C. (22) ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kişinin tedavisi devam ederken cadde üzerinde bulunan 4 aracın isabet eden kurşunlar nedeniyle hasar aldığı tespit edildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde 11 el ateş edildiği öğrenildi. Kurşunların başka birine isabet etmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

"Benim ailemde burada olabilirdi eşim önde oturuyor olabilirdi"

Aracı cadde üzerinde park halinde olan ve düğünde bulunan Çağdaş Maden isimli vatandaş, "Biz ailecek düğüne gelmiştik. Düğün bitti aracımıza geldik ön camda bir şey olduğunu fark ettim. Araçta camında ve arkasında delik olduğunu fark ettim polis ekiplerine haber verdim. Ben kavga mı oldu ne olduğunu bilmiyorum. Aracımda 2 kurşun var başka araçlarda da hasar var. Neden olay olduğunu bilmiyorum benim ailemde burada olabilirdi eşim önde oturuyor olabilirdi. Silah taşımak bu kadar basit bir şey mi anlamıyorum. Ben direkt polis ekiplerini aradım sonuç ne olacak bilmiyorum. Çocukta olabilirdi bir insanda geçiyor olabilirdi insan canı bu kadar basit bir şey değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL