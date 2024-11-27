İstanbul'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi

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Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt'a olan 4 milyon lira borcunu ödemek için mezarlık arazisi teklif etti. Belediyenin teklifi üzerine isyan eden Kurt, 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz' denildiğini belirtti. Ancak Kurt, tarihi mezarlıkta yüzyıllık mezarlar olduğunu ve bu durumun halktan kötü tepkiler alabileceğini ifade etti. Mezarlık arazisi havadan görüntülendi.

27.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:41
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir şirkete verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi. Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi. Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

"MAL BEYANI OLARAK MEZARLIĞI GÖSTERDİLER"

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt, "Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. İşleri teslim ettim. Ödeme istediğimde, ödemeye yanaşmadılar. Bende avukatım vasıtasıyla almaya gittim. İcra takibi başlatmak için Eyüpsultan Belediyesi'nden mal beyanında bulunmasını istedim. Mal beyanı olarak da bana bu mezarlığı gösterdiler. 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. İçinde mezarlar var. Yaklaşık 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ARAZİDE 100 YILLIK MEZARLAR VAR"

Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt, "Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, 100 yıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten" şeklinde konuştu.

İstanbul\'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi
Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Yılmaz Kurt, Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da ilginç olay, Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Engin Doğan:
    bunlar iyi günleriniz Eyüp sultan 5 1 Yanıtla
  • Selcuk Agdeve:
    CHP zihniyeti ne bekliyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • Yücel Hoşgör:
    ???? 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Mezarlıklar olmasa yeşil alan kalmayacak 1 0 Yanıtla
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