İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonda 355 milyon lira değerinde 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

11.10.2024 22:07
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 355 milyon lirayı bulan binlerce kaçak gözlük ele geçirildi

Fatih ve Bayrampaşa'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lirayı bulan 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan yurda sokulan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, gözlüklerin piyasa değerinin yaklaşık 355 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin Fatih ve Bayrampaşa ilçelerindeki adreslerde saklandığını tespit eden ekipler, buralara 30 Eylül'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Depolara ve sevkiyat halindeki bir araca yapılan baskında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen emniyete götürülürken, yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen gözlükler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika

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