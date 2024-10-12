İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

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İstanbul'da kaçakçılık ve siber suçlarla mücadelede 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

23 şüphelinin adreslerinde 2 bin 437 adet elektronik sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle 23 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 437 adet elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle şüphelilere tespit çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden elektronik sigara cihazı ve türevlerinin satışını yaptıkları belirlendi.

23 şüphelinin adreslerinde 2 bin 437 adet elektronik sigara ele geçirildi

Ekiplerce tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 bin 437 adet elektronik sigara ve türevleri, 57 adet akıllı cep telefonu, 71 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Adli makamlarca serbest bırakıldılar

Operasyonla gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.