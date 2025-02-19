İstanbul'da Kar Keyfi

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İstanbul'da vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkardı

İSTANBUL - İstanbul iki gündür aralıkla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Megakentte bazı vatandaşlar kardan adam yaparken, sürücüler zor anlar yaşadı.

AKOM ve Meteorolojinin günler öncesinden uyarılara başladığı kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde de şiddetini artıran yağışta kimi vatandaşlar ve turistler kar yağışının ardından kardan adam yaptı, bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Beşiktaş'ta yoğun trafiğin yanında kardan adam yapan ve oynayan vatandaşlar görülürken, Taksim Meydanı'nda ise yerli yabancı turistler kar yağışı esnasında fotoğraf çekildi.