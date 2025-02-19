İstanbul'da Kar Trafiği Zorlaştırdı

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İstanbul'da etkisini sürdüren kar nedeniyle Beylikdüzü ve Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Beylikdüzü ve Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda iş çıkışı saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Kar etkisini artırarak sürdürürken, sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL