İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor

İstanbul\'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Esenyurt'ta birçok aracın yolda kalmasına neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, yolların buz tutması nedeniyle yayaların da yürümekte zorlandığı gözlemlendi.

06.02.2025 22:53  Güncelleme: 23:07
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İstanbul'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Esenyurt'ta kar nedeniyle birçok aracın yolda kalarak kaydığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy'de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesi'nde araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlükle giderken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Kar nedeniyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorlandığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi'nin tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yol açılarak araçlar yola devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor - Son Dakika

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