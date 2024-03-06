İstanbul'da kazada ölen 5 kişilik aile Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul'da kazada ölen 5 kişilik aile Samsun'da toprağa verildi

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Aile, TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazeler Samsun'un Yakakent ilçesine getirilerek toprağa verildi.

06.03.2024 23:36
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İstanbul'da kazada ölen 5 kişilik aile Samsun'da toprağa verildi

SAMSUN - İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan ve Ankara'da kızları Sıla Okur'un nikah törenine katılan Okur ailesi, nikahın ardından otobüsle İstanbul'a yola çıktı. Aile, TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda saat 03.00 sıralarında otobüsten indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye, Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yolun karşısına geçmekte olan Şükrü Okur(48), halası Fatma Gürsoy(68), eşi Melek Okur (44), çocukları Muhammet Alihan Okurve Ecrin Okurolay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi memleketleri Samsun'un Yakakent ilçesine getirildi. Cenaze namazı için tabutlar yan yana dizildi. Bu sırada gözyaşları sel olup aktı. Mahalle camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şükrü Okur, Melek Okur, Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur'un cenazesi Asmapınar Mahallesi'nde, Fatma Gürsoy'un cenazesi ise Çamlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Asmapınar Mahallesi Muhtarı Sadık Okur, "Acımız çok büyük. Köyümüzden bir aile yok oldu. Ankara'dan kızlarının en mutlu gününden dönüşte kaza olmuş. Otoban kenarında bu yolcular bırakılmamalıydı. Otobüs firması ve çarpan araç konusunda devletimiz gereğini yapacaktır. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kazada ölen 5 kişilik aile Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika

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