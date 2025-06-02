İstanbul'da Mezarlıkta Bebek Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Mezarlıkta Bebek Bulundu

02.06.2025 16:08
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Arnavutköy'de bebeğin annesi A.Ç., bebeğini emzirme bahanesiyle hastaneden çıkararak öldüğünü açıkladı.

İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi A.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Bebeğini emzirme bahanesiyle hastaneden dışarı çıkararak evine gittiğini söyleyen A.Ç., "Bebek önceleri emiyordu; ancak bir süre sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmedi. Öldüğünü sandım. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa gittim. Daha sonra bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü" dedi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisinin bulduğu bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin 20 yaşında A.Ç olduğunu tespit etmiş, anne Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da Arnavutköy'de yakalanmıştı. Haklarında Kasten Öldürme Suçundan işlem yapılan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan A.Ç.'nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını 2018 yılında babasını kaybettiğini söyleyen A.Ç., "Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete geri döndü. Ben de geri dönecektim. Ama üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul'da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırdım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu. Bir süre önce S.A. tanıştık. Birliktelik yaşadık. Bir süre sonra aramız bozuldu. Ondan ayrıldıktan sonra süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm" dedi.

"Bebek önceleri emiyordu fakat bir süre sonra emmez oldu"

Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğini doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattığını söyleyen A.Ç., "Doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak bir süre sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmedi. Öldüğünü sandım. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa gittim. Dana sonra bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra hayatıma devam ettim" diye konuştu.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu öne sürülen S.A.'nın ise ifadesinde bebekten hiç haberi olmadığını iddia ettiği, sevgilisi A.Ç.'yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini öne sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Mezarlıkta Bebek Bulundu - Son Dakika

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