İstanbul'da milyonlarca lira değerinde kaçak ikinci el oto beyni ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da milyonlarca lira değerinde kaçak ikinci el oto beyni ele geçirildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir yedek parça dükkanına yapılan baskında, yurt dışından illegal yollarla getirilen ve çalıntı araçlardan sökülen 3 bin 234 adet ikinci el motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 50 milyon lira değerindeki malzemelere el konuldu ve işyeri sahibi gözaltına alındı.

25.07.2024 00:35
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İstanbul'da milyonlarca lira değerinde kaçak ikinci el oto beyni ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Büyükçekmece'de bir yedek parça dükkanına yapılan baskında, bir şebeke tarafından yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda illegal yollardan sokulan 50 milyon lira değerinde ikinci el 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından Büyükçekmece'de işyerlerinde yurda kaçak yollarla sokulan binlerce ikinci el motor ve şanzıman beyinlerinin olduğunu tespit etti. Parçalar, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş. Belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda illegal yollardan sokulduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde ikinci el 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi.

Turların altına sokulmuş

Piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan malzemelere el konulurken, parçaların ülkeye nakliyat kamyon ve tırlara gizlenerek sokulduğu belirlendi. Operasyon çerçevesinde işyeri sahibi gözaltına alındı. Yakalanan depo sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen ikinci el araç parçaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da milyonlarca lira değerinde kaçak ikinci el oto beyni ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da milyonlarca lira değerinde kaçak ikinci el oto beyni ele geçirildi - Son Dakika
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