İstanbul'da Öğrenci Servislerine Denetim

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İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik polis uygulaması

İSTANBUL - Okullarda ikinci yarıyıl başlarken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrenci servislerine yönelik uygulama yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı uygulamalarda araçların yönetmeliklere uygunluğu, şoförün sürücü belgesi ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için ders zili yeniden çaldı. Okulların başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri de yollar çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yarıyılın ilk gününde okul servislerine yönelik denetim yaptı. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Sabahın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde okul servisleri durduruldu. Uygulamada, okul servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer güvenlik tedbirleri incelendi. Öğrencilere ve şoföre kurallar hatırlatıldı. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.