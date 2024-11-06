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İstanbul'da Okul Yangını Paniği

Bahçelievler'de jeneratör kaynaklı yangında öğrenciler panik halinde dışarı çıktı.

06.11.2024 14:08
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İstanbul Bahçelievler'de bulunana okulun dış cephesinde jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Okul alev alev yanarken, öğrenciler panik halinde dışarı çıktı.

Bahçelievler Çınaryolu üzerinde bulunan El Maarif Milletlerarası Okulları'nın dış cephesinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Öğrenciler ve içeride bulunan görevliler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri ve görevlileri tahliye etti. Korkan öğrencilerin çığlık sesleri duyuldu. Dış cepheden düşen parçalar basın ekspres yan yola düştü. Okulun yan tarafında bulunan kolej de eğitim gören öğrenciler de panik halinde dışarı çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Acil Durum, istanbul, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

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