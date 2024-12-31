İstanbul'da Otobüs Yangını: 25 Yolcu Tahliye Edildi

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İstanbul'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: 25 kişi ölümden döndü

Trafikte oluşan yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - Adana'dan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul Esenler'de seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği otobüsten tahliye edilen 25 kişi ölümden dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Metro Turizme ait 34 FFY 883 plakalı şehirlerarası Mercedes marka şehirlerarası otobüs 24 yolcusuyla Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan otobüsten, Esenler'deyken dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Evren Atalay isimli şoför otobüsü durdururken, 24 yolcu da hızlıca tahliye edildi. Otobüs şoförü yangına kendi müdahale etmek istedi. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere teslim olan otobüs kısa sürede söndürülürken, yolcular ise başka bir otobüsle otogara gönderildi. Trafikte yoğunluk oluştu. Yangın sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Evren Atalay isimli yolcu otobüsü şoförü, "Duman çıkmaya başladı. Durduk. Kaputu açtığımızda alevler yükseldi. Elektriksel bir şey galiba. Tüple söndürmeye çalıştık. Olmadı. Yolcuları tahliye ettik" dedi.