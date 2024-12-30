İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 13 Gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 8 şüphelinin geçmiş dönemlerde PKK/KCK ve PYD/ YPG silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Sultanbeyli'de de PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. - İSTANBUL