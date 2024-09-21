İstanbul'da Sağanak Yağış Başladı

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İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul Küçükçekmece'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle sokak ve caddeler su altında kalırken sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise duraklara ve kapalı alanlara sığındı. - İSTANBUL