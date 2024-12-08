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İstanbul'da Sahile Tapa Vurdu

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Arnavutköy'de sahile vuran cismin savaş topu tapasına ait olduğu belirlendi, incelemeler sürüyor.

08.12.2024 18:09
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İstanbul'da sahile top mermilerinde bulunan tapa vurdu

Sahile vuran cisim merak uyandırdı, sahil güvenlik inceleme yaptı

Cismin Rusya ve Ukrayna savaşının kalıntıları olarak Rusya'dan sürüklenebileceği de tahmin ediliyor

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili'nde kıyıya vuran bir cisim merak uyandırdı. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği cisim, yapılan ihbarlar üzerine sahil güvenlik tarafından incelemeye alındı. İlk incelemelerde cismin savaş toplarında kullanılan patlayıcı etkisi olmayan bir tapa olduğu tespit edildi. Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar sahile büyük bir cismin vurduğunu fark etti. Ne olduğunu anlayamadıkları cismi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Cismin bulunduğu noktaya sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede bulunan cismin savaş toplarının uçlarında kullanılan bir tapa olduğu herhangi bir patlayıcı etkisi olmadığı belirlendi. Cisim detaylı inceleme yapılmak üzere götürülürken menşei belirlenemedi. Cismin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kalıntıları olarak Rusya'dan sürüklenebileceği de tahmin ediliyor. Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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